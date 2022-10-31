Huawei захотела окончательно покинуть рынок России «Известия»: источник сообщил о планах Huawei окончательно покинуть рынок России

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Китайская компания Huawei полностью прекратила прямые поставки смартфонов в Россию и может окончательно уйти из страны, пишут «Известия» со ссылкой на два источника, близких к разным сотовым операторам. Издание отмечает, что крупнейший производитель электроники перестал также поставлять на российский рынок планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую технику. Представительство компании в РФ заявило об отсутствии информации по этому вопросу.

Huawei действительно не поставляет сейчас свои устройства в Россию напрямую, — рассказал собеседник издания.

В настоящее время вендор распродает остатки прежних поставок.

Российский бренд смартфонов и кнопочных телефонов китайской сборки Inoi ранее решил покинуть РФ. Теперь компания позиционирует себя как эстонская. По словам опрошенных газетой экспертов, номинально такой уход с рынка в стране происходит впервые. Источники считают, что таким образом руководство Inoi хочет сохранить поставки и отношения с зарубежными партнерами.

Близкий к компании источник подтвердил уход. Отмечается, что на официальном сайте бренда теперь используется флаг СНГ. Прежде там были изображены регионы России и Белоруссии. Информация о представительстве в РФ на портале VVP Group (выступает официальным поставщиком бренда) тоже отсутствует. Карта сайта ведет на страницу Казахстана и Узбекистана.