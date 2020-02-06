https://static.news.ru/photo/7f630158-48df-11ea-89f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/Global Look Press

Телекоммуникационный гигант Huawei Technologies Co. направил два иска в адрес американской компании-оператору Verizon Communications Inc о нарушении патентных прав. Об этом сообщили в китайской корпорации.

В Huawei уверенны, что Verizon незаконно использует 12 патентов. Иски китайская корпорация подала в восточный и западный окружные суды Техаса. Компания намерена добиться компенсации за использование оператором её технологий, касающихся в том числе сетевых решений, видеосвязи, родительского контроля и даже разработки софта для мобильных устройств, пишет The Verge.

Huawei за пять лет получила более $1,4 млрд в виде платы за патентные лицензии. На сегодняшний день она также выплатила более $6 млрд за законное использование запатентованных технологий, разработанных коллегами по отрасли, сказано в заявлении китайского гиганта. Там также подчёркивается, что 80% этих лицензионных сборов пошли на компании в США.

Директор по правовым вопросам Huawei Сонг Люпин пояснила, что долгие годы компания успешно ведёт переговоры о патентных лицензионных соглашениях со многими компаниями. Однако, если договориться не удаётся, Huawei обращается в суд.

Verizon использует запатентованную технологию, которую компания Huawei разрабатывала в течение многих лет исследований и разработок, — посетовала Сонг Люпин.

В сообщении Huawei также указано, что до подачи исков в течение значительного периода времени корпорация вела переговоры с Verizon. Китайский цифровой гигант представил все доказательства американскому оператору, но договориться им не удалось.

Как писал NEWS.ru, ранее четыре китайских мобильных гиганта — Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo — объединяют усилия, чтобы создать платформу для разработчиков за пределами Китая. Она позволит авторам одновременно загружать программы в магазины приложений.