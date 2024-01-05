Холдинг Фридмана предъявил Украине иск на $1 млрд Люксембургский холдинг Фридмана оспорит национализацию Сенс-банка на Украине

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Люксембургский холдинг ABH Holdings, владевший активами Sense Bank (Сенс-банка, бывшего «Альфа-банка Украина»), подал 29 декабря 2023 года заявление на арбитраж в Международный центр по разрешению споров (ICSID) и иск против Украины на $1 млрд, говорится в сообщении ABHH на его сайте. Компания намерена оспорить национализацию кредитной организации на Украине.

Заявленная сумма превышает один миллиард долларов США. Правовой основой иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций, — говорится в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что холдинг подробно описал в запросе шаги Украины, которые считает произвольными, непропорциональными, необоснованными и дискриминационными. Национализацию Сенс-банка там назвали принудительной и добавили, что Киев использует инструменты черного пиара в отношении акционеров компании.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского миллиардера и основателя «Альфа-групп» Михаила Фридмана. По версии СБУ, Фридман уклоняется от следствия по делу об инвестировании около 2 млрд рублей в несколько военных заводов России.

До этого прокуратура Украины начала уголовное дело в отношении Фридмана по обвинению в выводе средств из Сенс-банка, который ранее функционировал как «Альфа-банк Украина». Согласно МВД Украины, предположительно было выведено за границу около 700 миллионов гривен (примерно 1,84 миллиарда рублей).