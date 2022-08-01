Heineken продаст бизнес в России до конца года

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Голландская пивоваренная компания Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России во второй половине 2022 года, пишет ТАСС со ссылкой на отчет концерна. В конце июня корпорация оценивала свои российские активы в €475 млн, а долговые обязательства составляли порядка €275 млн.

Был достигнут прогресс в упорядоченной передаче нашего бизнеса новому владельцу, и ожидается, что соглашение будет достигнуто во второй половине года, — говорится в документе.

О намерении продать бизнес в РФ новому владельцу Heineken заявила 28 марта. Сообщалось, что до момента передачи все семь пивоварен компании будут продолжать работать, чтобы сохранить рабочие места и российского потребителя.

Об аналогичном решении в конце марта объявил датский концерн Carlsberg, которому принадлежит пивоваренная компания «Балтика». Российский бизнес также рассматривается компанией как актив, предназначенный для продажи. При этом до завершения сделки производитель будет поддeрживать ограниченный уровень опeраций.