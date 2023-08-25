Heineken продал свой бизнес в России за 1 евро

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Голландский пивоваренный концерн Heineken завершил продажу своих активов в России, сообщили в компании. Отмечается, что сделка получила все необходимые одобрения. Новым владельцем 100% капитала ООО «Объединенные пивоварни Хейнекен» стала группа «Арнест». Стоимость сделки — 1 евро.

Как отмечается в пресс-релизе, группа «Арнест» владеет крупным бизнесом по производству алюминиевой упаковки для напитков и является крупнейшим российским производителем косметики, товаров для дома и металлической упаковки для сектора товаров повседневного спроса (FMCG). По данным Forbes, компания базируется в Ставрополье.

Мы завершили наш выход из России, несмотря на все возможные сложности, с которыми сталкиваются крупные производственные компании при выходе из Российского рынка, — заявил гендиректор и председатель правления Heineken Дольф ван ден Бринк.

Права обратного выкупа сделкой не предусмотрено. К новому владельцу перейдут все оставшиеся активы Heineken, включая семь пивоваренных заводов: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске и Хабаровске.

Также группа «Арнест» взяла на себя ответственность за 1800 сотрудников, предоставив им гарантии занятости на ближайшие три года.

Помимо бренда Heineken, выведенного из России в 2022 году, в течение полугода будет прекращено производство бренда Amstel, добавили в компании.

В результате выхода Heineken из России общие разовые убытки компании, не связанные с движением денежных средств, составят около 300 млн евро, включая убытки по накопленной курсовой разнице, относящиеся к России, которые в настоящий момент отражены в капитале, — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что сделка включает обязательство группы «Арнест» погасить историческую внутригрупповую задолженность российского бизнеса перед Heineken в рассрочку. Ее размер — порядка 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах концерн жестко раскритиковали за то, что вместо обещанного ухода с российского рынка компания запустила целый ряд новых продуктов. В Heineken ответили, что намерение продать бизнес в РФ остается в силе, а запуск новых продуктов компания объяснила необходимостью повышать привлекательность бизнеса в глазах потенциальных покупателей.

На сегодняшний день ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов.