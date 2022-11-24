H&M закрыл 80% магазинов на территории России

Шведский ритейлер H&M, ранее объявивший об уходе из России на фоне спецоперации РФ на Украине, закрыл 114 магазинов одежды из 146, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Представитель фирмы отметил, что флагманскую точку на Тверской улице закроют 30 ноября.

На данный момент закрыто 114 магазинов H&M в России из 146, — уточнили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что Ozon начал продажу продукции бренда H&M, в середине июля объявившего об уходе с российского рынка. В пресс-службе шведской компании уточнили, в приложении Ozon появилась новая оригинальная коллекция фирмы. На текущий момент российским покупателям доступна мужская и женская одежда, скоро появится детская.

До этого источник на рынке одежды в разговоре с NEWS.ru сообщил, что товары магазинов H&M и Zara (Испания), которые ушли из России, дистрибьюторы пытаются заменить менее известными и более дорогими брендами. Среди них много турецких марок, в том числе Perspective и британско-турецкий Ketroy, а также голландский бренд Mexx (в 2017-м его российские магазины закрылись из-за нерентабельности).