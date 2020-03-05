https://static.news.ru/photo/eef9a1a8-5ed7-11ea-a74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала информацию об инвесторах блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Среди них оказались российские миллиардеры и бывший министр.

Как сообщает издание CoinDesk, предприниматель Роман Абрамович потратил через фонд Norma Investments Limited $10 млн, вложившись в проект Дурова, владелец группы компаний «Самфар» Михаил Гуцериев вложил $15 млн через Larnabel Ventures. Также $7 млн долларов инвестировал глава немецкой платёжной системы Wirecard Ян Марселек.

$20 млн потратил на проект Дурова бывший министр открытого правительства Михаил Абызов. Деньги прошли через фонд Batios Holdings Limited. В настоящий момент мужчина находится в СИЗО, его обвиняют в создании преступного сообщества и выводе денег за границу.

В феврале 2018 года Дуров получил на проект $850 млн от 81 инвестора. Об этом он отчитался перед SEC, но имена инвесторов тогда не назывались.

NEWS.ru писал, что Telegram и его дочерние компании не будут публично продавать цифровые токены Gram и контролировать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON).