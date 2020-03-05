Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала информацию об инвесторах блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова. Среди них оказались российские миллиардеры и бывший министр.
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$20 млн потратил на проект Дурова бывший министр открытого правительства Михаил Абызов. Деньги прошли через фонд Batios Holdings Limited. В настоящий момент мужчина находится в СИЗО, его обвиняют в создании преступного сообщества и выводе денег за границу.
В феврале 2018 года Дуров получил на проект $850 млн от 81 инвестора. Об этом он отчитался перед SEC, но имена инвесторов тогда не назывались.
NEWS.ru писал, что Telegram и его дочерние компании не будут публично продавать цифровые токены Gram и контролировать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON).
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