Губернатор Мурманской области рассказал, как привлечь молодежь в бизнес

https://static.news.ru/photo/c6994c18-c51f-11eb-bd8c-96000091f725_660.jpg Андрей Чибис Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в интервью NEWS.ru на полях ПМЭФ-2021 рассказал, как развивается регион и как можно было бы привлечь молодёжь в бизнес.

— Андрей Владимирович, вы выступаете на форуме спикеров по теме молодежного предпринимательства. Как с этим у вас обстоят дела в Мурманской области?

— Мы, с одной стороны, минимизировали налоговые ставки для малого и среднего бизнеса, запустили специальные грамоты для инноваторов. Всё это позволяет молодым и инициативным ребятам развиваться и действовать. И отдельная точка для направления развития — это поддержка тех, кто работает в науке.

У нас есть Кольский научный центр, там есть перспективные научные работники, которые не просто занимаются фундаментальными исследованиями, но и предлагают конкретные технологии, востребованные для России и мира, в том числе на переработке промышленных отходов. Мы отдельно с ними сейчас отрабатываем возможность такого инвестирования в их технологии, для того, чтобы они могли развиваться.

Поэтому тема предпринимательства молодежного — у нас является одной из ключевых приоритетов.

— Вы говорили о том, что люди не очень охотно идут в малый бизнес. Как привлечь молодежь туда?

— Показывать историю успеха, показывать настоящее, создавать не бутафорные истории и защищать их, потому что предприниматели — это не простая история, тут нужно иметь решительность, инициативность, так как предпринимателем может быть далеко не каждый. И, конечно, создавать среду для возможности реализовать себя, принципиально помогать и поддерживать.