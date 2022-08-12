В России может появиться бренд ритуальных услуг «Грустно и точка» В Роспатент поступила заявка на регистрацию ритуального бренда «Грустно – и точка»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию бренда ритуальных услуг «Грустно и точка», передает агентство «Москва», со ссылкой на соответствующий документ. Под новой маркой планируется производить гробы и памятники, оказывать похоронные услуги и свадебные церемонии, а также осуществлять бальзамирование тел, уход за могилами и эксгумацию. В пресс-службе недавно открытой сети фастфуда «Вкусно — и точка» заявили NEWS.ru, что «изучат этот кейс», однако давать оценку названию ритуальной компании отказались.

Оценку их названию мы точно давать не будем. В данный момент изучаем этот кейс, — сказали в пресс-службе.

Согласно заявке товарный знак «Грустно и точка» регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 6, 19, 20, 39 и 45. Они позволяют осуществлять производство и продажу гробов и фурнитуры для них, надгробных плит, памятников и арматуры.

Из документации следует, что заявка подана похоронной компанией «Ритуал.рус». Ее владельцем является один из крупнейших предпринимателей в сфере ритуального бизнеса в России Олег Шелягов.

1 июля в Москве открылась бургерная Моргенштерна под новым названием «Кайф — и точка». Логотип заведения при этом «цитирует» старый добрый «Макдоналдс» до ребрендинга — желтая буква «К» на красном фоне.