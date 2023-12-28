Группа Аквилон построит апарт-комплекс в рамках ТПУ «Владыкино»

Фото: пресс-служба Группы Аквилон Москва. «Аквилон SIGNAL»

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Федеральный девелопер получил разрешение на строительство многофункционального комплекса «Аквилон SIGNAL» по адресу Сигнальный проезд, вл. 12. В проекте запланированы четыре стильные устремленные вверх башни на ступенчатом стилобате на 1 699 апартаментов, в т. ч. с собственными террасами. В зданиях также разместятся подземный паркинг, сити-боксы и коммерческие помещения формата street-retail. Архитектурную концепцию разработало бюро APEX.

«Аквилон SIGNAL» — это, в первую очередь, доходный продукт, который должны по достоинству оценить московские и региональные инвесторы. Мы уверены, что финансовая модель апарт-проектов, как отели с сервисом, или комплексы с апартаментами, которые собственники сами могут сдавать в аренду, вполне конкурирует с экономикой банковских вкладов. Более того, депозиты в случае непредвиденных обстоятельств могут просто сгореть, а вот у владельцев недвижимости всегда остается на руках ликвидный актив», — отметил генеральный директор Группы Аквилон Москва Дмитрий Рогатых.

МФК «Аквилон SIGNAL» на 85 тыс. кв. м расположится на площадке в 1,4 га. Комплекс войдет в состав территории транспортно-пересадочного узла «Владыкино». Одноименные станции метро и МЦК находятся всего в пяти минутах прогулки от проекта. В пешей доступности — Главный ботанический сад РАН и парк «Отрада» в долине реки Лихоборки. Из окон апартаментов будут открываться панорамные виды на Ботанический сад, Останкинскую телебашню и другие знаковые локации Москвы.

В корпусах 1 и 2 запроектирован 941 лот с отделкой white box для постоянного проживания. В закрытом дворе «без машин» резидентам будет удобно работать на свежем воздухе и проводить время с семьей. Благоустройство территории гармонично продолжат стильные лобби. Комфорт и безопасность в режиме 24/7 будут обеспечивать консьерж-сервис и служба охраны.

Корпуса 3 и 4 будут представлять собой 4-х звездочный апарт-отель на 758 сервисных апартаментов под управлением профессионального гостиничного оператора с гарантированной программой доходности. В апартаментах будет выполнена чистовая отделка и установлена необходимая мебель. На первом этаже разместится гранд-лобби с комфортной зоной ожидания для работы и нетворкинга. Запланированы также коворкинг, бар, лаундж-зоны, фитнес-центр, зал с переговорными, ресторан и wi-fi на всей территории отеля.