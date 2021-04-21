Греф опроверг расторжение партнёрства с Mail.ru Group

https://static.news.ru/photo/46d7332c-a32e-11eb-878c-96000091f725_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У «Сбера» с Mail.ru Group «значительно меньше конкурирующих направлений», чем с «Яндексом», партнёрство с которым было расторгнуто в июне 2020 года. Так глава «Сбера» Герман Греф прокомментировал информацию о якобы готовящемся разделе совместного с Mail.ru Group предприятия по перевозке пассажиров и доставке еды «О2О Холдинг». В интервью РБК он признал, что проблемы возникают, но компании находят варианты их решения.

У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки — соприкасаются две экосистемы, — заявил Греф.

Он также объяснил расторжение партнёрства с «Яндексом». По словам Грефа, конкуренция с этой компанией возникла «практически по всем фронтам». Именно поэтому было принято решение цивилизованно расстаться, сохранив «добрые отношения». Он отметил, что подобные ситуации возникают и в Силиконовой долине, и в Китае, приведя в пример партнёрство Huawei с Alibaba, Alibaba с Tencent, а также Apple с Google.

Сбербанк совместно с «Яндексом» участвовал в проекте онлайн-торговли «Яндекс.Маркет» и финансовом сервисе «Яндекс.Деньги». После раздела активов «Яндекс.Маркет» остался за «Яндексом», а «Яндекс.Деньги» был переименован в «ЮMoney» и остался платёжным сервисом «Сбера».

Совместное предприятие «Сбера» с Mail.ru Group было создано в 2019 году. От Mail.ru Group в него вошли сервис доставки еды Delivery Club и сервис заказа такси «Ситимобил», от «Сбера» — цифровая платформа для ресторанного рынка FoodPlex.

Ранее Financial Times опубликовало информацию, что «Сбер» и Mail.ru Group обратились в Кремль за неформальным разрешением разделить активы совместного предприятия «О2О Холдинг». По мнению издания, поддержка президента РФ помогла крупнейшей кредитной организации страны занять ключевую позицию в РФ и выйти за рамки банка, преобразовав его в масштабную экономическую систему услуг. «Сбер» пережил масштабный ребрендинг и превратился из кредитной организации в технологическую группу. Герман Греф объяснил это решение падением рентабельности банковского сектора. При этом «Сбер» стал конкурировать с такими гигантами, как «Яндекс» и Mail.ru Group.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эту публикацию, заявив, что представители «Сбера» и Mail.ru Group не обращались в Кремль для консультаций по разделу активов совместного предприятия.