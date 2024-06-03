Государство продало долю в известной компании минеральной воды Государство отказалось от доли в компании-производителе «Ессентуков» и «Нарзана»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Государственное АО «Кавминкурортресурсы» продало долю в компании «Холдинг Аква», пишет РБК со ссылкой на источники. По словам собеседника издания, ее выкупили частные акционеры холдинга. Сумма сделки не раскрывается.

В «Холдинге Аква» подтвердили, что «Кавминкурортресурсы» больше не является акционером компании. Отмечается, что сделка была закрыта на минувшей неделе. «Кавминкурортресурсы» владели 25% «Холдинга Аква», а остальные 75% принадлежали ООО «Аква Инвестиции». Согласно сделке, 100% акций перешли «Холдингу Аква».

В компании сообщили, что намерены продолжить сотрудничество с крупнейшим российским недропользователем. Гендиректор «Холдинга Аква» Святослав Вильк заявил, что вместе они прошли «сложный путь по очистке рынка от контрафакта» и сумели укрепить позиции «Ессентуков» и «Нарзана».

Ранее в Инвестиционной палате сообщили, что российские инвесторы подали более миллиона заявок для обмена иностранных ценных бумаг на замороженные активы. Отмечается, что общая сумма составила 35,3 млрд рублей. При этом большая ее часть приходится на акции и депозитарные расписки таких корпораций, как Tesla и Microsoft. Инвестпалата завершила прием заявок на обмен от российских инвесторов 8 мая.