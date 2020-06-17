Гостиничная сеть Hilton сократит 22% сотрудников по всему миру

https://static.news.ru/photo/3df96fc8-b080-11ea-96c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: hilton.ru

Руководство американской гостиничной сети Hilton Worldwide Holdings Inc. приняло решение о сокращении числа сотрудников по всему миру примерно на 22%. Таким образом, без работы останутся около 2,1 тысячи человек.

Никогда за 101-летнюю историю Hilton наша отрасль не сталкивалась с глобальным кризисом, который привёл к практически полному прекращению путешествий, — подчеркнул главный исполнительный директор и президент компании Кристофер Нассетта.

По мнению аналитиков, восстановление выручки гостиничного бизнеса до прошлогодних показатель произойдёт не раньше 2022 года.

Ранее в Hilton уменьшили корпоративные выплаты и количество рабочих часов, а некоторых сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска. Данные меры будут действовать ещё три месяца, передаёт The Wall Street Journal.

В мае подобная ситуация произошла в Hyatt Hotels Corp. — были уволены около 1,3 тысячи сотрудников по всему миру. В свою очередь руководство Marriott International Inc. в прошлом месяце решило продлить неоплачиваемые отпуска до 2 октября и предложили выплатить отступные тем, кто захочет уйти с работы по собственному желанию.

Hilton Worldwide является одной из крупнейших гостиничных компаний. Её портфель включает в себя 18 брендов мирового класса, более 6,1 тысячи собственных, управляемых и работающих по франшизе отелей, которые построены в 119 странах и регионах. Рыночная стоимость компании с начала 2020 года снизилась примерно на 30%.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтруд хочет узаконить особый порядок увольнения сотрудников, введения режима простоя и сокращения штата во время пандемии. Ведомство выступает с такой инициативой в проекте постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году».