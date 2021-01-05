Госкомпании в РФ с 2021 года будут публично отчитываться по KPI

https://static.news.ru/photo/65cf8922-5186-11eb-a6b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/picture alliance/Global Look Press

Правительство России обязало государственные компании публиковать в открытом доступе данные по показателям эффективности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Госкомпании будут публиковать информацию о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ), отражающих результативность их работы. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Первые отчёты по достижению установленных показателей КПЭ российские государственные компании должны будут предоставить уже по итогам 2021 года.

В постановлении прописано, в какой форме должны будут предоставляться вышеуказанные отчёты и какие данные они должны содержать.

В конце декабря NEWS.ru писал, что зарплата топ-менеджеров госкорпораций будет напрямую зависеть от показателей эффективности компаний. KPI разделены на две группы: финансовые, которые характеризуют прибыльность организации, и отраслевые, связанные с национальными целями развития.

К первой группе отнесены коэффициенты рентабельности инвестированного или собственного капитала, а также динамика выручки и доход акционеров. Ко второй — количество созданных рабочих мест, объём привлечённых инвестиций, вклад в несырьевой неэнергетический экспорт и бюджетную эффективность, а кроме этого — специализированные KPI, такие как бесперебойность и безопасность предоставления услуг.