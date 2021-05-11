Госдума введёт новые ограничения на использование пальмового масла

https://static.news.ru/photo/11363278-b2f0-11eb-bc5e-96000091f725_660.jpg Фото: Zikri Maulana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профильные комитеты правительства и Госдумы займутся разработкой новых мер по сокращению использования в пищевой индустрии РФ пальмового масла, так как повышенная ставка НДС на этот продукт проблемы не решила. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале.

Постараемся в ходе обсуждения с участием профильных министерств Правительства и комитетов Госдумы выработать решения. Они могут быть разными, в том числе изменение технических регламентов на пищевую продукцию, — написал Володин.

Он уточнил, что лишение налоговых льгот и повышение ставки НДС до 20% не решило задачу по ограничению использования пальмового масла в пищевых продуктах. Его поставки в России после принятия этих мер сократились на 7%, но уже через несколько месяцев вновь стали расти. По данным Володина, в январе поставки пальмового масла выросли на 18,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Ранее сообщалось, что производители продуктов питания в России стали чаще использовать небезопасное пальмовое масло, в том числе в продуктах первой необходимости и питании для детей. Сотрудники порта Тамань в Краснодарском крае, через который идут значительные партии пальмового масла, отметили, что сырьё негативно влияет на флору и фауну акватории, а перекупщики заявили, что спрос на пальмовое масло среди производителей постоянно растёт. Его закупают не только крупные предприятия, но и небольшие мануфактуры и бывшие фермерские хозяйства.

В августе 2019 года президент РФ Владимир Путин утвердил поправки о повышении ставки НДС на пальмовое масло до стандартных 20%, до этого оно облагалось льготным налогом в 10%.