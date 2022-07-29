Gloria Jeans в России возглавил директор - иностранец

Продавец одежды и обуви Gloria Jeans пригласил директором бывшего топ-менеджера итальянской модной группы OVS S.p.A. и американской Gap Исмаила Сейса. Под его контролем компания планирует расширить бизнес на фоне ухода глобальных конкурентов с российского рынка, пишет «Коммерсант».

По данным газеты, новый директор компании работал топ-менеджером группе OVS S.p.A., которая насчитывает 2 тыс. магазинов одежды OVS, UPIM и Stefanel. А в 2016 — 2018 годах Сейс возглавлял отдел франшизы американской производителя и продавца одежды Gap. В январе он заявил об уходе в связи с планами заняться проек5тами за границей.

Управляющий партнёр Transearch International Станислав Алексеев считает, что договорённость между Сейсом и Gloria Jeansбыла достигнута ещё до начала спецоперации на Украине и геополитического кризиса. Обычно такие переговоры идут несколько месяцев, также руководителю сети нужно было выполнить обязательства перед прежним работодателем.

По словам Алексеева, у Gloria Jeans исторически было стремление найти иностранного специалиста, привлечение руководителя с обширным международным опытом всегда была принципиальной позицией компании.

Ранее замглавы ведомства Виктор Евтухов сообщил, что одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA не подтвердила Минпромторгу планы по продаже торговых точек в России. Также бренд Zara не заявлял о желании вернуться в страну, однако ограничений для этого Минпромторг не вводил.