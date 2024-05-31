Главу «Дагэнерго» оставили в СИЗО за крупное хищение Суд продлил арест руководителю «Дагэнерго» по делу о хищении 2,8 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Махачкалинский суд продлил на два месяца арест руководителя филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиба Мухумаева, подозреваемого в крупном мошенничестве, передает ТАСС. Согласно материалам уголовного дела, в списке фигурантов значатся более 30 человек.

Продлен срок содержания под стражей на два месяца и пять суток — до 8 августа 2024 года, — заявили в суде.

Мухумаева подозревают в хищении около 2,8 млрд рублей, принадлежавших ПАО «Россети» и компании «МРСК Северного Кавказа». Следствие полагает, что мужчина действовал в составе организованной преступной группы. Всего по данному уголовному делу арестован 31 человек, в числе которых значатся бывшие и действующие сотрудники компании и подрядных организаций.

Ранее Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Александра Фомина, который проходит фигурантом по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Фомин является соучредителем ООО «ОлимпСитиСтрой». В ходе заседания представитель защиты попросил приобщить к рассмотрению некоторые материалы, в числе которых благодарности от РПЦ, губернаторов некоторых регионов, правительств ДНР и ЛНР, а также органов СК.

В мае сотрудники правоохранительных органов задержали депутата Заксобрания Вологодской области, экс-депутата Госдумы, бывшего мэра Вологды Евгения Шулепова. Его подозревают в получении взятки. Задержание провели представители областного управления экономической безопасности и противодействия коррупции.