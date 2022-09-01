Главу Балтийской промышленной компании заподозрили в мошенничестве Главу Балтийской промышленной компании Каледину заподозрили в крупном мошенничестве

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Диана Каледина

Генерального директора Балтийской промышленной компании (БПК) Диану Каледину отправили в СИЗО по делу о мошенничестве на 190 млн рублей, сообщает АБН. Следствие подозревает ее в поставках оборонным предприятиям зарубежных станков под видом российских. Решение об аресте Калединой принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга.

Глава БПК вместе с членами руководства компании нарушила условия контрактов с двумя предприятиями — заводами «Звезда-редуктор» из Петербурга и «Красмаш» из Красноярска. По версии правоохранителей, Балтийская промышленная компания поставила оборонным заводам оборудование, собранное из китайских и тайваньских комплектующих, под видом российских станков. Следствие полагает, что Каледина подменила документацию и нанесла на станки фальшивую маркировку.

Балтийская промышленная компания была основана Дианой Калединой в 2002 году. В период с 2017 по 2019 годы компания поставила АО «Звезда-редуктор» четыре станка по двум контрактам. Сумма одного из них составила 84,1 млн рублей, а второго — 76,8 млн рублей. В 2020 году БПК поставила три станка заводу «Красмаш» за 35,9 млн рублей.

По уголовному делу о крупном мошенничестве ранее был осужден экс-директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн. Кузьминский суд Москвы отправил под домашний арест, под которым он будет находиться до 3 октября 2022 года.