Глава «Яндекса» рассказал о причинах «развода» со «Сбером»

https://static.news.ru/photo/2ddacf3c-2a52-11eb-afc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Причинами завершения десятилетнего партнёрства «Яндекса» и Сбербанка стала конкуренция.

Как рассказал управляющий директор группы «Яндекс» Тигран Худавердян, стало сложно сочетать брак и конкуренцию. Сбербанк решил развивать собственную экосистему, которая стала соперничать с самим «Яндексом».

В рамках сотрудничества стороны создали «Яндекс.Маркет», онлайн-платформу «Беру». По словам Худавердяна, он искренне благодарен Сбербанку за помощь, иначе «Яндекс» не достиг бы такого прогресса.

Он также отметил, что сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «противоречие двух целеполаганий», поскольку компании, хоть и конкурируют друг с другом, но должны что-то делать вместе.

Как пишет РБК, стороны также планировали создать на базе «Яндекс.Маркета» российский Amazon. Однако недостаточно быстрые темпы развития проекта также могли стать одной из причин «развода».

О прекращении партнёрства между «Яндексом» и Сбербанком, которое длилось с 2009 года, стало известно в июне этого года. В рамках раздела совместных активов «Яндекс» выкупил у банка 45% «Яндекс.Маркета» и продал свою долю в «Яндекс.Деньгах».

Ранее NEWS.ru писал, что Герман Греф не был переизбран членом совета директоров российского IT-гиганта «Яндекса», в который он входил с 2014 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Решение было принято на ежегодном собрании акционеров «Яндекса», состоявшемся 29 октября. Акционеры переизбрали в совет директоров CEO компании Аркадия Воложа в качестве исполнительного директора на срок четыре года, технического директора Михаила Парахина — на один год в качестве неисполнительного директора.