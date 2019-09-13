https://static.news.ru/photo/e87dbeec-d4a1-11e9-a853-fa163e074e61_660.jpg Айсен Николаев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент Республики Саха Айсен Николаев рассказал News.ru о положительном влиянии привлечения новых бизнес-партнёров на процветание Якутии.

По его словам, благодаря появлению новых участников развивается конкуренция, которая, в свою очередь, приводит к повышению качества продукции, уменьшению стоимости нефтепродуктов и росту зарплат сотрудников, задействованных в отрасли.

Но главное — это синергетический эффект от их присутствия в регионе, ведь частные компании в той же степени заинтересованы в расширении инфраструктуры, решении вопросов кадрового потенциала, что и мы — в улучшении качества жизни в регионе, — подчеркнул он в беседе с News.ru.

Николаев отметил, что правительство республики стремится создать благоприятные условия частно-государственного партнёрства, благодаря которому можно проводить оперативную работу над задачами, на решение которых в настоящее время не предусмотрено средств федерального или регионального бюджета.

Глава Якутии пояснил, что за счёт этого инфраструктурные задачи решаются быстрее и эффективнее. Он добавил, что развитие данной области всегда является одним из наиболее заметных сигналов для инвесторов.

Подробнее читайте в интервью News.ru с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.

Как писал News.ru, ранее Николаев заявил, что проведение таких мероприятий, как Нефтегазовый форум в Мирном, необходимо для понимания дальнейших вопросов развития нефтяной и газовой промышленности Якутии.