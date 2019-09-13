Президент Республики Саха Айсен Николаев рассказал News.ru о положительном влиянии привлечения новых бизнес-партнёров на процветание Якутии.
По его словам, благодаря появлению новых участников развивается конкуренция, которая, в свою очередь, приводит к повышению качества продукции, уменьшению стоимости нефтепродуктов и росту зарплат сотрудников, задействованных в отрасли.
Но главное — это синергетический эффект от их присутствия в регионе, ведь частные компании в той же степени заинтересованы в расширении инфраструктуры, решении вопросов кадрового потенциала, что и мы — в улучшении качества жизни в регионе, — подчеркнул он в беседе с News.ru.
Николаев отметил, что правительство республики стремится создать благоприятные условия частно-государственного партнёрства, благодаря которому можно проводить оперативную работу над задачами, на решение которых в настоящее время не предусмотрено средств федерального или регионального бюджета.
Глава Якутии пояснил, что за счёт этого инфраструктурные задачи решаются быстрее и эффективнее. Он добавил, что развитие данной области всегда является одним из наиболее заметных сигналов для инвесторов.
Подробнее читайте в интервью News.ru с главой Республики Саха Айсеном Николаевым.
Как писал News.ru, ранее Николаев заявил, что проведение таких мероприятий, как Нефтегазовый форум в Мирном, необходимо для понимания дальнейших вопросов развития нефтяной и газовой промышленности Якутии.