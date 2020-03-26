https://static.news.ru/photo/ae9d03e6-6eab-11ea-8cc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длинные выходные с 30 марта по 5 апреля, объявленные в России в целях предотвращения распространения коронавируса, не относятся к банкам. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин.

Длинные выходные не относятся к банкам. Они всё равно будут работать, — цитирует Костина ТАСС.

Кроме того, Костин ожидает дополнительных мер поддержки со стороны государства для крупного бизнеса.

Думаю, что будут меры и по поддержке более крупного бизнеса, но на сегодня это две наиболее уязвимые сферы, — добавил он.

Ранее во время видеообращения к гражданам из-за коронавируса президент России Владимир Путин объявил следующую неделю (30 марта — 5 апреля) нерабочей. Сотрудникам будет сохранена заработная плата. Работа всех организаций, действующих для обеспечения жизнедеятельности города, будет продолжена, писал NEWS.ru.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.