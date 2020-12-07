Глава «Сибура» объяснил покупку «экс-зятем Путина» акций компании за $100

https://static.news.ru/photo/6ed985de-393c-11eb-8665-fa163e074e61_660.jpg Фото: sibur.photas.ru

Председатель правления и акционер крупнейшей нефтехимической компании «Сибур» Дмитрий Мохов объяснил, почему бизнесмен Кирилл Шамалов, которого в ряде СМИ называют «бывшим зятем Владимира Путина», купил в 2013 году 3,8% акций компании за $100.

По его словам, выплата в $100 Шамалову была формальной частью сделки, которая содержала ряд других условий. О них топ-менеджеры компании договорились с владельцем компании Леонидом Михельсоном в рамках программы мотивации.

Цену в $100,02 некорректно считать отражением стоимости, в которую Шамалову обошлись 3,8% «Сибура». Так же как и в сделках остальных менеджеров этой группы (участников мотивационной программы. — NEWS.ru), эта сделка была лишь завершением мотивационной программы, которая началась в 2010 году и состояла из нескольких последовательных действий, — заявил в беседе с РБК председатель правления «Сибур Холдинга» Дмитрий Конов.

Он пояснил, что после покупку Михельсоном «Сибура» была запущена программа приобретения акций компании для ряда топ-менеджеров. Она проходила в несколько этапов и включала соблюдения «ряда условий». Бизнесмен покупал акции «Сибура» у компании Themis Holdings, которая была обременена долгами.

Завершению программы для входивших в эту группу менеджеров предшествовало взятие на себя пропорциональных приобретаемым пакетам частей долга, — сообщил Конов, который также участвовал в программе мотивации.

Источник близкий к одному из акционеров компании рассказал, что ещё одним условием был отказ от виртуальных акций, который действовали при прежнем собственнике «Сибура» «Газпроме». Весной 2008 года стартовала предыдущая программа мотивации, в которой участвовали около 100 менеджеров. Компания выкупила 5% своих акций у банка, но в ноября 2010 года было принято решение завершить программу по выкупу виртуальных акций.

Некоторые приняли решение компенсацию получить, но небольшая группа менеджеров отказалась от этого права. Это дало им возможность получить акции компании в несколько этапов при соблюдении определенных условий, — пояснил собеседник РБК.

Среди этих менеджеров был и Кирилл Шамалов, который получил 0,5% акций, а затем увеличил свою долю до 4,3%, пояснил источник.