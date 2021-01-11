Глава РСПП: российская экономика адаптировалась к «коронавирусному» кризису

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что экономика и бизнес РФ показали «способность к развитию в любых, даже самых экстремальных условиях».
Экономике страны удалось адаптироваться к вызванному пандемией COVID-19 кризису во многом благодаря мерам государственной поддержки,
Но всё же это неплохой результат — падение могло быть существенно глубже, — подчеркнул Шохин.
Глава РСПП привёл данные, согласно которым пандемия негативно отразилась на деятельности 41,2% компаний — членов союза. В целом по стране до 60% представителей малого бизнеса так или иначе пострадали из-за коронавируса. Шохин предложил расширить программы субсидирования процентных ставок и поддержки онлайн-мероприятий.
В текущих условиях ограничений на массовые мероприятия именно онлайн-выставки и шоу-румы помогли многим компаниям поддержать продажи и представить новые разработки. Стоит подумать о расширении программ субсидирования процентных ставок по кредитам на модернизацию. Бизнес заинтересован в поддержке лизинга, в том числе международного, — сказал глава РСПП.
Шохин добавил, что считает важной возможность продлить сроки действия самых востребованных механизмов господдержки.
На данном этапе они ограничены — где-то 2024 годом, где-то 2029 годом, но для длинных масштабных проектов поддержка нужна на более долгосрочную перспективу, — предположил глава РСПП.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым заявил, что правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму порядка 600 млрд рублей, передавал NEWS.ru.