Глава РСПП: российская экономика адаптировалась к «коронавирусному» кризису

https://static.news.ru/photo/1ed8bcec-53f1-11eb-9dcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что экономика и бизнес РФ показали «способность к развитию в любых, даже самых экстремальных условиях».

Экономике страны удалось адаптироваться к вызванному пандемией COVID-19 кризису во многом благодаря мерам государственной поддержки, отметил Шохин в интервью ТАСС. По его словам, РФ завершила 2020 год падением по всем ключевым макроэкономическим показателям. В частности, ВВП за первые 10 месяцев года упал на 3,6% а выпуск промышленных товаров за 11 месяцев сократился на 3%.

Но всё же это неплохой результат — падение могло быть существенно глубже, — подчеркнул Шохин.

Глава РСПП привёл данные, согласно которым пандемия негативно отразилась на деятельности 41,2% компаний — членов союза. В целом по стране до 60% представителей малого бизнеса так или иначе пострадали из-за коронавируса. Шохин предложил расширить программы субсидирования процентных ставок и поддержки онлайн-мероприятий.

В текущих условиях ограничений на массовые мероприятия именно онлайн-выставки и шоу-румы помогли многим компаниям поддержать продажи и представить новые разработки. Стоит подумать о расширении программ субсидирования процентных ставок по кредитам на модернизацию. Бизнес заинтересован в поддержке лизинга, в том числе международного, — сказал глава РСПП.

Шохин добавил, что считает важной возможность продлить сроки действия самых востребованных механизмов господдержки.

На данном этапе они ограничены — где-то 2024 годом, где-то 2029 годом, но для длинных масштабных проектов поддержка нужна на более долгосрочную перспективу, — предположил глава РСПП.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым заявил, что правительство оказало поддержку малому и среднему бизнесу на сумму порядка 600 млрд рублей, передавал NEWS.ru.