Глава Роскосмоса пояснил, «поможет ли пендель» появлению в РФ своего SpaceX Борисов: пендель не поможет появиться в России аналогу SpaceX

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Борисов

«Пендель от государства» не спровоцирует частные компании инвестировать в рынок космических услуг, заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов на международной выставке «Россия» на ВДНХ. По его словам, которые приводит РИА Новости, этого не произойдет, пока бизнес не почувствует в этом выгоду. Компания Илона Маска SpaceX, отмечает он, как раз поэтому и преуспела.

Пока не созданы реальные рыночные ситуации и инвестор не увидит прямой выгоды, можно хоть пендель давать, что угодно можно давать, он все равно туда не пойдет — это реалии жизни, — сказал Борисов.

По его мнению, плотная работа в этом направлении с частными компаниями сможет сдвинуть ситуацию к 2030 году. Мировая группировка к этому времени будет состоять из 100 тысяч спутников. Для России это вызов, отметил глава Роскосмоса.

Ранее сообщалось, что миссия Crew-8, в состав которой входит российский космонавт Александр Гребенкин, стартует 18 февраля. На орбиту экипаж доставит пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX.

Также стало известно, что компания Илона Маска SpaceX в качестве меры предосторожности планирует вывести с орбиты 100 спутников Starlink первого поколения. В аппаратах обнаружен потенциальный дефект, который может привести к полному выходу спутников из строя.