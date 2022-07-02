Глава подразделения Siemens резко ответил на нападки о работе в России Финансовый директор Siemens Healthineers Шмитц: компания не покидает Россию из-за нуждающихся в лечении детей

Фото: Daniel Karmann/Global Look Press

Siemens Healthineers не покидает Россию, поскольку ее деятельность не противоречит санкциям Евросоюза, заявил в интервью Welt финансовый директор компании Йохен Шмитц. Он также задал ответный вопрос журналисту издания, стоит ли отказывать российским детям в лечении рака.

Нет никаких правовых оснований для невыполнения наших контрактов. И такой шаг я бы тоже посчитал сомнительным с этической точки зрения. Стоит ли отказывать российским детям в лечении рака? — сказал Шмитц.

При этом он отметил, что компания не поддерживает вооруженный конфликт на Украине и продолжает оказывать помощь Киеву, передавая рентгеновские аппараты для помощи раненым и оказывая другие медицинские услуги.

В мае корпорация Siemens объявила об уходе с российского рынка из-за событий на Украине. Концерн проводит процедуру прекращения производственной и операционной деятельности.

Глава компании Роланд Буш заявил, что компания намерена оказывать гуманитарную помощь народу Украины, а также поддерживает международное сообщество в призыве к миру.