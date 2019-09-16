https://static.news.ru/photo/09e9ceb0-d833-11e9-a0bc-fa163e074e61_660.jpg Хирото Саикава Фото: Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушёл в отставку. Имя его преемника станет известно в конце октября.

Временно место Саикавы занял 63-летний управляющий Ясухиро Ямаути, член совета директоров Nissan и Renault, сообщает агентство Kyodo .

Уход из корпорации Саикавы эксперты связывают с желанием улучшить прибыльность компании и восстановить хорошие партнёрские отношения с французской Renault.

Ранее News.ru сообщал, что решение об отставке Саикавы принято на фоне скандала с финансовыми махинациями. Таким образом он хочет взять на себя ответственность за получение завышенных бонусов во время пребывания на своём посту. Ранее он уже признавался в этом. Бонусы выплачивали исходя из стоимости акций компаний.