https://static.news.ru/photo/14de09dc-26a1-11ea-b920-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров предположил, какова будет реакция корпорации Apple на закон об обязательной предустановке российского программного обеспечения на гаджеты.

По мнению главы ведомства, вероятность того, что компания из Купертино покинет российский рынок, крайне мала, так как он ей очень интересен. К тому же, в России высока конкуренция среди производителей смартфонов и далеко не все покупатели отдают предпочтение «яблочной» продукции, пишут «Известия».

У нас сегодня преобладают продажи именно смартфонов. При этом есть и другие производители — и они, кстати, доминируют. Не каждый станет покупать Apple. У меня, например, Samsung. А был и полуроссийский продукт YotaPhone, — сказал Мантуров.

Также министр не думает, что предустановка российского ПО может привести к росту цен на гаджеты. В пример он привёл Китай, где такая практика внедрена уже давно. При этом глава Минпромторга выразил уверенность в качестве и надёжности программного обеспечения, которое будет устанавливаться на гаджеты.

Как сообщал NEWS.ru ранее, председатель думского комитета по информационной политике Леонид Левин попытался обнадёжить любителей продукции Apple, заявив, что «яблоко» не уйдёт с российского рынка из-за закона о предустановке отечественного программного обеспечения. Парламентарий подчеркнул, что есть примеры из международной практики, когда Apple учитывала нюансы регионального законодательства и вносила в свои сервисы изменения.