https://static.news.ru/photo/8ca1c950-e230-11e9-8843-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Руководитель нефтяной компании BP Роберт Дадли намерен уйти с занимаемой должности в течение 12 месяцев.

Глава организации уже провёл переговоры на этот счёт с председателем её правления Хельге Лундом, передаёт Sky News . Преемник ещё не назначен, однако одним из наиболее вероятных кандидатов на этот пост считается действующий вице-президент корпорации Бернард Луни.