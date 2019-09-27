Руководитель нефтяной компании BP Роберт Дадли намерен уйти с занимаемой должности в течение 12 месяцев.
Глава организации уже провёл переговоры на этот счёт с председателем её правления Хельге Лундом, передаёт Sky News. Преемник ещё не назначен, однако одним из наиболее вероятных кандидатов на этот пост считается действующий вице-президент корпорации Бернард Луни.
Как ранее писал News.ru, 7 февраля 2019 года президент России Владимир Путин встретился в Москве с Дадли. Как заявил на встрече глава государства, Россия и британский нефтяной гигант имеют многолетнюю историю сотрудничества, и Москва рассматривает ВР как надёжного стратегического партнёра.