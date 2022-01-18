Глава Activision Blizzard Бобби Котик объяснил сделку с Microsoft желанием создать метавселенную, объединяющую сотни миллионов игроков, которая компания смогла привлечь за 31 год существования. Своим мнением директор компании поделился в длинном письме, опубликованном на официальном сайте 18 января.

Ранее в этот же день корпорация Microsoft заявила, что собирается купить Blizzard за $68,7 млрд.

Объединение этих сообществ — следующий шаг. У Facebook, Google, Tencent, NetEase, Amazon, Apple, Sony, Disney и других компаний есть амбиции в отношении собственных игровых и метавселенных инициатив, — написал он.

По мнению председателя компании совместная работа с Microsoft позволить качественнее реализовать идеи создания метавселенной. У корпорации огромный функциональный арсенал: имеются облачные вычисления и искусственный интеллект с машинным обучением.

Он отметил, что сделка пока не состоялась, так как необходимо пройти этапы одобрения регуляторов. Он полагает, что финальный этап сделки завершится в июне 2023 года, однако, прогноз может быть не точен.

Закрытие подобных сделок может занять много времени <...> Мы ожидаем, что это произойдёт в 2023-м финансовом году, который заканчивается 30 июня, — считает он.

Глава Activision Blizzard подытожил, что пока сделка не завершится компания будет работать в штатном режиме, а сам Котик будет выполнять свои обязанности с той же «страстью и энтузиазмом», с которыми он приступил к работе в самом начале его карьеры в Blizzard.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft стала самой дорогой компанией в мире. Её капитализация достигла порядка $2,46 трлн. Таким образом, компания вытеснила с первого места Apple, которая занимала эту позицию более года.

В случае, если сделка корпорации с Activision Blizzard пройдёт успешно, то Microsoft станет третьей по величине игровой компанией в мире по выручке после Tencent и Sony.