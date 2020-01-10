https://static.news.ru/photo/c60bc6c8-342e-11ea-bb4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look

Крупнейшие ритейлеры отказываются от формата крупных торговых центров и гипермаркетов, а небольшие магазины и сервисы доставки продуктов всё больше набирают популярность. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

Крупные игроки рынка закрывают магазины «ангарного» типа, сообщает издание. Тенденцию подхватили «Лента», «Магнит», «Карусель» и даже американский Walmart.

Но интерес иссяк — все-таки неделя за неделей смотреть на одни и те же помидоры, конфеты и сковородки скучно. На первый план вышла выгода. Но очень скоро сетевые магазины у дома смогли предложить скидки не хуже, а то и лучше. Большинство опрошенных компанией Nielsen россиян сказали, что не видят разницы в ценах в магазинах разных форматов, — сообщило издание.

Отмечается, что небольшие сетевые магазины, такие как «Дикси» и «Красное и белое» завоевали популярность у населения и практически уничтожили крупные магазины.

Генеральный директор сети «Магнит» Ян Дюннинг подчеркнул, что такая тенденция, действительно, есть. Маленькие магазины приносят больше прибыли, чем гипермаркеты. Ещё один крупный игрок на рынке, X5 Retail Group решила не отказываться от крупных магазинов, а модернизировать их. Компания намерена сделать в крупных магазинах отделы с кафе и барами.

Кроме того, отказ от гипермаркетов связан с тем, что покупатели предпочитают экономить время и закупаться в онлайн-магазинах. Эксперты отмечают, что средний чек в онлайн-магазинах выше, чем в обычном.

Ранее NEWS.ru писал о том, что один из основателей сетевых магазинов «Пятёрочка» Андрей Рогачёв активно продаёт рынки, купленные у городских властей.