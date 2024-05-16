Генпрокуратура подала в суд на Ходорковского и Лебедева

Фото: Станислав Красильников/ITAR-TASS

Бывший глава НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский и бывший руководитель МФО «МЕНАТЕП» Платон Лебедев (слева направо) 30.12.2010

Мещанский районный суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры к бывшему совладельцу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), экс-руководителю МФО «МЕНАТЕП» Платону Лебедеву и ООО «Сибирская лизинговая компания», следует из данных в картотеке дел. Иск подан в интересах государства.

Исковое заявление Генпрокуратуры поступило 8 мая, суд зарегистрировал материалы и передал их судье. Первая беседа по делу состоится 27 мая, суть претензий не раскрывается.

В январе стало известно, что коттеджный поселок Яблоневый Сад в подмосковном Одинцово, где расположены дома Михаила Ходорковского, Леонида Невзлина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Платона Лебедева, был обращен в доход государства по иску Генпрокуратуры. Ранее активы бизнесменов были конфискованы по требованию судебных приставов, однако для погашения долгов по налогам недвижимость не использовали.

По информации «Коммерсанта», представители Генпрокуратуры опирались на приговор Мещанского суда 2005 года, когда Ходорковский и Лебедев были осуждены, в том числе за неуплату налогов. Тогда также был удовлетворен иск ФНС о взыскании ущерба в 17,4 млрд рублей.