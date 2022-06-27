Геннадий Тимченко опротестовал в суде Евросоюза наложение санкций

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Геннадий Тимченко

Российский бизнесмен Геннадий Тимченко подал иск об аннулировании решения Совета ЕС от 28 февраля 2022 года о его включении в черный список, передает «Интерфакс». Документ предполагал заморозку активов и запрет на въезд.

Помимо аннулирования решения Совета ЕС, Тимченко настаивает на компенсации за понесенный нематериальный ущерб. Бизнесмен предварительно оценил его в €1 млн.

Тимченко уверен, что при принятии решения были нарушены несколько положений закона. В их числе бизнесмен указал на право на эффективную судебную защиту и обязанность изложить причины, нарушение принципа соразмерности и основных прав.

Кроме того, в решении ЕС, как считает предприниматель, заложена оценка отношений между ним и президентом РФ Владимиром Путиным, а также оценка его статуса как акционера Volga Group и акционера банка «Россия». Представитель бизнесмена отметил, что доля Тимченко в банке «Россия» не менялась и он продолжает оставаться миноритарным акционером. Что касается Volga Group, предприниматель и там является единственным акционером.

Тимченко оказался в черном списке вместе с другими представителями российского бизнеса. Блокирующие санкции Совета ЕС распространялись на него «из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».