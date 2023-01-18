Стоимость лицензии для операторов связи может вырасти в 133 раза Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении цены лицензий для операторов связи в 133 раза

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Госдума в первом чтении приняла законопроект об увеличении стоимости лицензий для операторов связи в 133 раза — с 7,5 тысячи до 1 млн рублей, сообщил глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, это поможет решить в России проблему с телефонными мошенниками.

Мы давно говорим, что на телеком-рынке необходимо наводить порядок. Дикое количество телефонных мошенничеств — это прямой результат недобросовестности отдельных (особенно мелких) операторов, которые предпочитают зарабатывать на криминале. Отъема лицензии они не боятся: заплатил по новой 7,5 тысячи рублей — и дело с концом, — написал Хинштейн.

По его словам, на данный момент в России насчитывается более 10,5 тысячи операторов связи и «далеко не все работают честно».

Банк России в ноябре заблокировал рекордное количество мошеннических номеров. Всего под блокировку попали более 110 тысяч номеров.

Кроме того, эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц рассказал, что активность мошенников всегда вырастает в преддверии праздников или во время волнений в обществе, поэтому россиянам стоит быть внимательнее перед Новым годом. Он посоветовал быть осторожнее с массовыми рассылками и звонками от незнакомцев.