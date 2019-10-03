https://static.news.ru/photo/f292e09a-e5ec-11e9-9b94-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Российский Газпромбанк может продать часть доли в 34 процента в Эльгинском месторождении угля группе компаний «Мечел». Сумма оферты превышает 30 млрд рублей.

Об этом журналистам рассказал источник в банке. В «Мечеле» от комментариев отказались.

На заключение сделки даётся четыре месяца. Банк ожидает от компании неукоснительного выполнения своих обязательств, — приводит ТАСС сообщение источника.

Эльгинское месторождение угля — одно из самых крупных в мире. Оно находится на территории юга Якутии. По оценкам экспертов, запасы по классификации JORC достигают 2,2 млрд тонн. «Мечелу» принадлежит по 51% в трёх активах Эльгинского проекта — «Эльгаугле», «Эльга дороге» и «Мечел транс востоке», по 49% в этих компаниях у Газпромбанка.

Ранее News.ru писал, что «Газстройпром» — новый подрядчик «Газпрома» — планирует выкупить у Игоря Ротенберга и его партнёров «Газпром бурение». Стороны уже договорились о сделке, но ещё не согласовали цену.