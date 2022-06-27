«Газпром» возобновил транзит газа по «Турецкому потоку»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Российская компания «Газпром» завершила профилактические работы, возобновив прокачку газа по газопроводу «Турецкий поток». В Telegram-канале оператора уточняется, что газопровод закрыли 21 июня в соответствии с плановым техобслуживанием. Представители «Газпрома» уточнили, что профилактика была согласована со всеми заинтересованными сторонами.

Транспортировка газа возобновлена сегодня в 20:00 мск, — сказано в сообщении.

В справочной информации сотрудники «Газпрома» уточнили, что «Турецкий поток» — это экспортный газопровод, который идет из России в Турцию через Черное море. По данному газопроводу ежегодно проходит около 5 млрд кубометров газа.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов сообщил, что из-за проблем с ремонтом газовых турбин может прекратиться работа «Северного потока», что обернется катастрофой для Германии. Он уточнил, что руководству Siemens необходимо задать вопрос, почему газовые агрегаты нужно ремонтировать именно в Канаде. До этого в компании сообщили о проблемах с доставкой газовых турбин из Канады для «Северного потока» на фоне санкций Запада против РФ.