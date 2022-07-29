«Газпром»: Siemens устранила только четверть поломок турбин для СП Замглавы «Газпрома» Маркелов: Siemens устранила только четверть поломок на турбинах для «Северного потока»

Фото: Christian Modla/dpa/Global Look Press

Газовая турбина

Немецкая компания Siemens устранила только четверть неисправностей на турбинах газопровода «Северный поток», заявил заместитель председателя «Газпрома» Виталий Маркелов в эфире канала «Россия 24». По его словам, холдинг рассматривает это как нарушение обязательств и невыполнение условий по контракту. Он также отметил, что Москва в ближайшем будущем обнародует отрывок из переписки с Siemens касательно поставки газотурбинного двигателя.

Мы вынуждены обратить внимание, что поставка газотурбинного двигателя из Канады в Германию не соответствует условиям контракта, — заявил Маркелов.

Помимо неудаления поломок, Маркелов привлек внимание к тому, что «Газпром» не получил «конструктивных и достаточных предложений по восстановлению безопасности и надежности» агрегата. В связи с этим станция может пропускать не более 33 млн кубометров газа в сутки.

Ранее Маркелов сообщил, что компания Siemens не занимается ремонтом турбинных агрегатов для подачи газа по «Северному потоку». По его словам, ранее компания вообще не испытывала проблем с получением турбин из ремонта, однако поставка, которая должна была прийти еще в мае, до сих пор не получена.

Тем временем заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что Берлин не видит препятствий для поставки турбины Siemens для «Северного потока» и считает действия РФ в этой связи политической игрой. Нынешнее сокращение поставок следует оценивать как невыполнение контрактов, указали в немецком правительстве.