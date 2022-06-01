«Газпром» отчитался о сократившемся экспорте газа «Газпром» снизил экспорт газа в дальнее зарубежье на 27,6% — до 61 млрд куб. м

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

За прошедшие 5 месяцев 2022 года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 61 млрд куб. м газа, что на 27,6% (23,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период прошлого года, говорится на сайте компании. Поставки на внутренний рынок находятся на прошлогоднем уровне. При этом в мае они на 17,7% выше показателя 2021 года из-за рекордно низкой среднемесячной температуры воздуха в европейской части России.

Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 61 млрд куб. м — на 27,6% (на 23,2 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в январе-мае этого года «Газпром» добыл 211,4 млрд куб. м газа, что на 4,8% (10,6 млрд куб. м) меньше, чем в 2021 году.

Ранее днём стало известно, что «Газпром экспорт» с 1 июня прекратил поставки датской Ørsted Salg & Service A/S, так как компания отказалась оплачивать газ в рублях. Это уже не первый европейский холдинг, не ставший рассчитываться по новой схеме, предложенной Россией после введения санкций.

Накануне холдинг объявил о прекращении поставок газа британско-голландскому концерну Shell Energy Company. Причина остановки поставок также связана с неуплатой за газ по новой схеме за апрель.