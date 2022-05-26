«Газпром» рекомендовал рекордные дивиденды за 2021 год «Газпрома» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды в размере 52,53 рубля на акцию

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет директоров «Газпрома» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов в размере 52,53 рубля на акцию, говорится в сообщении холдинга на официальном сайте. Отмечается, что такая выплата будет рекордным показателем как для «Газпрома», так и для российского фондового рынка.

Совет директоров рекомендовал собранию акционеров выплатить годовые дивиденды по результатам деятельности ПАО «Газпром» в 2021 году в размере 52,53 рубля на одну акцию. Таким образом, общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд рублей. Это рекордно высокий размер дивидендов в истории компании и всего российского фондового рынка, — указано в сообщении на сайте.

12 мая цены фьючерсов на газ в Европе, поднявшись почти на 20%, превысили $1200 за тысячу кубометров. Это произошло после того, как 11 мая дочерние компании «Газпрома» в ФРГ перестали получать газ из России. Резкий рост котировок также регистрировался 10 мая