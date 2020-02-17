https://static.news.ru/photo/fd7f51dc-51a3-11ea-885b-fa163e074e61_660.jpg Фото: GazpromNews/facebook.com

«Газпром» провёл ряд кадровых перестановок и структурных изменений. В частности, зампредом правления — главным бухгалтером «Газпрома» — вместо Елены Васильевой, ушедшей на пенсию, назначен Михаил Россеев, ранее занимавший должность заместителя главного бухгалтера.

Соответствующие решения о прекращении и наделении полномочиями в качестве члена правления ПАО «Газпром» будут приняты советом директоров компании, — говорится в сообщении компании.

Гендиректором ООО «Газпром трансгаз Томск» вместо Анатолия Титова назначен Владислав Бородин, гендиректором ООО «Газпром добыча Оренбург» назначен Олег Николаев вместо Владимира Кияева. Титов и Кияев освобождены от занимаемых должностей в связи с выходом на пенсию.

Павел Одеров назначен замгендиректора по внешнеэкономической деятельности ПАО «Газпром нефть» и замгендиректора ООО «Газпром экспорт». Вместо него начальником Департамента 512 стал Дмитрий Хандога. Михаил Середа занял должность первого замгендиректора ООО «Газпром экспорт» и гендиректора ООО «Газпром трейдинг».

Как писал NEWS.ru, доходы членов правления «Газпрома» в 2019 году уменьшились почти вдвое — до 1,33 млрд рублей. В 2018 году эта сумма составляла 2,55 млрд рублей. При этом суммарная зарплата топ-менеджеров в 2019 году составила более 821 млн рублей, ещё 479,5 млн было направлено на премии, а 31,1 млн — на «иные виды вознаграждений». Правление «Газпрома» составляют 14 человек и снижение их доходов связано с уменьшением суммы годовых бонусов.