«Газпром» прокомментировал планы Лондона национализировать «дочку» компании

Сообщения СМИ о планах властей Великобритании национализировать британское подразделение «Газпрома» по розничным поставкам — Gazprom Marketing & Trading Limited — являются сенсационными, говорится в заявлении российской корпорации, которое приводит ТАСС. Отмечается, что представители компании находятся в постоянном контакте с британским энергорегулятором Ofgem и не получали официального заявления о планах британского правительства.

Мы находимся в постоянном контакте с нашим регулятором Ofgem, и не было принято никакого решения о введении специального режима управления или механизма гарантирующего поставщика (SOLR), о котором мы знаем, — говорится в публикации.

В компании отметили, что являются одним из крупнейших участников газового рынка Британии. Подразделение Gazprom Marketing & Trading Limited, работающее под брендом Gazprom Energy, серьёзно относится к своим обязанностям по обеспечению стабильности на рынке и защите потребителей.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что британское правительство готовится временно возглавить подразделение компании «Газпром» по розничным поставкам Gazprom Marketing & Trading Limited из-за усиливающегося давления на российский бизнес на фоне проведения спецоперации на Украине.

Агентство отмечало, что если дочерняя компания газового гиганта будет частично национализирована, то она, вероятно, попадёт в руки специальной администрации и избежит посредничества энергорегулятора Ofgem.