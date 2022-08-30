«Газпром» приостановил поставки газа французской Engie «Газпром» приостановил поставки газа французской Engie в связи с неуплатой за июль

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

«Газпром» принял решение о приостановке поставок французской компании Engie. Причиной стало отсутствие оплаты июльского газа в полном объеме. Об этом российская корпорация сообщила в своем официальном Telegram-канале. Ранее французы объявили, что «Газпром» уведомил их о сокращении поставок с 30 августа в связи с разногласиями по поводу ряда контрактов.

«Газпром» приостановил поставки газа компании Engie (Франция) в связи с неоплатой июльских поставок в полном объеме, — говорится в сообщении.

Там также пояснили, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа в ООО «Газпром экспорт» не поступили в полном объеме платежи за газ, направленный французской компании в июле согласно действующим контрактам. Согласно указу российского президента от 31 марта 2022 года, дальнейшая поставка газа зарубежным покупателям оказывается под запретом.

В этой связи «Газпром» уведомил Engie о том, что с 1 сентября поставки газа будут приостановлены полностью. Они возобновятся после получения денег за полученное французами топливо.

Ранее сообщалось, что французская энергетическая компания Engie получила сообщение от «Газпрома» о сокращении поставок газа. Данные меры объясняются разногласиями между сторонами по применению контрактов. В Engie отметили, что объемы поставляемого газа значительно снизились после начала военной спецоперации на Украине, в результате чего Европа была вынуждена ввести санкции в отношении России. Несмотря на это, компания уже обеспечила объемы, необходимые для обеспечения поставок газа своим клиентам, партнерам и для собственных нужд.