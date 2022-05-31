«Газпром» прекратил поставки газа в Нидерланды «Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

«Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra. Основанием для этого решения послужил отказ компании оплачивать энергоресурсы в рублях, говорится в сообщении, опубликованном на сайте российской корпорации.

«Газпром» полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях, — говорится в сообщении.

В концерне пояснили, что по состоянию на конец рабочего дня 30 мая от GasTerra так и не была получена оплата за поставки газа в апреле, хотя о новых правилах и реквизитах для платежей контрагенты были проинформированы своевременно. Накануне «Газпром» уведомил нидерландскую компанию о том, что поставки топлива будут приостановлены с 31 мая.

Ранее сообщалось, что в GasTerra приняли решение не платить за российский газ по новым условиям. В компании пояснили, что в случае выполнения условий России будут нарушены антироссийские санкции, введенные Евросоюзом. Кроме того, в GasTerra увидели слишком много финансовых и операционных рисков, связанных с открытием счетов в Москве в соответствии с законодательством РФ.