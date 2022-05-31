«Газпром» прекратит поставки газа еще двум европейским компаниям «Газпром» прекратит поставки газа британской Shell и датской Ørsted с 1 июня

Газораспределительная станция / Фото Shutterstock

с 1 июня «Газпром экспорт» прекратит поставки газа британско-голландскому концерну Shell Energy Company по контракту для Германии, а также датской компании Ørsted, говорится в сообщениях Telegram-канала российской компании. Причина остановки поставок связана с неуплатой за газ по новой схеме за апрель.

По состоянию на конец рабочего дня 31 мая (срок оплаты, предусмотренный контрактом) «Газпром экспорт» не получил от Ørsted и Shell Energy Company платеж за поставки газа в апреле. В связи с этим «Газпром экспорт» уведомил компании о приостановке поставок газа с 1 июня 2022 года, — сообщается в Telegram-канале «Газпрома».

Ранее 31 мая «Газпром» полностью прекратил поставки газа нидерландскому трейдеру GasTerra. Основанием для этого решения также послужил отказ компании оплачивать энергоресурсы в рублях. До этого сообщалось, что в GasTerra приняли решение не платить за российский газ по новым условиям. В компании пояснили, что в случае выполнения условий России будут нарушены антироссийские санкции, введенные Евросоюзом.