«Газпром» прекратил поставки газа ещё одной европейской компании «Газпром» с 1 июня прекратил поставки газа датской Ørsted

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

«Газпром экспорт» с 1 июня прекратил поставки датской Ørsted Salg & Service A/S, так как компания отказалась оплачивать газ в рублях, сообщается в Telegram-канале экспортера. Это уже не первая европейская компания, которая отказалась платить за российский газ по новой схеме, предложенной Россией после введения санкций. В частности, Газпром также отказался поставлять газ нидерландскому трейдеру GasTerra.

По состоянию на конец рабочего дня 31 мая «Газпром экспорт» не получил платеж за поставки газа в апреле от компании Orsted Salg & Service в соответствии с Указом президента РФ № 172 от 31.03.2022 г, — говорится в сообщении.

В «Газпроме» отметили, что в 2021 году Ørsted получила 1,97 млрд кубов газа из России, что составило около двух третей от общего объема потребления энергоносителей в Дании.

30 мая Ørsted заявила, что не поменяла свою позицию и смирилась с возможным прекращением поставок. В компании пояснили: если «Газпром» остановит поставки, Дания будет рассматривать это как нарушение договора.

«Газпром» также полностью прекратил поставки нидерландскому трейдеру GasTerra на том же основании. До этого сообщалось, что в GasTerra объявили об отказе выполнять новые условия оплаты. В компании пояснили, что новое требование об оплате газа нарушает санкции Евросоюза.

Президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть счета в евро в Газпромбанке и рублёвые счета в нем же. Оплата за газ будет идти в евро, затем они банком конвертируются в рубли, переводятся банком же на рублевый счет, с которого поступят «Газпрому» за поставки сырья. Глава государства подчеркнул, что если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа по новой схеме, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам и действующие соглашения будут остановлены.

Ранее «Газпром» разослал своим европейским клиентам письмо, в котором указана инструкция оплаты газа в рублях без нарушения санкций ЕС. Суть этих изменений в том, что до начала спецоперации России на Украине расчёты велись с европейскими «дочками» «Газпрома» через европейские же банки. Однако на фоне многочисленных санкций, наложенных в том числе странами ЕС на Россию, возник риск того, что эти деньги за поставки сырья будут заморожены в Европе и не дойдут до «Газпрома». Потому теперь платежи переводят на счета в российском банке.