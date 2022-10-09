«Газпром»: Киев отклонил прокачку газа через «Сохрановку»

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«Газпром» осуществляет транзит газа в Европу через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», которая находится на российско-украинской границе, в размере 42,4 млн кубометров в сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской компании. Собеседник агентства уточнил, что заявку на прокачку газа через «Сохрановку» отклонил Киев.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн кубометров на 9 октября. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — заявил спикер агентства.

По данным биржи ICE за 7 октября, рыночная цена газа в Европе упала ниже $1650 за тысячу кубометров впервые с 5 октября. Биржевые цены на газ в Европе продолжают отыгрывать возобновление поставок газа из России в Италию через территорию Австрии. Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась на 8,7%, достигнув €160,5 за 1 МВт·ч, или $1649 за 1000 куб. м с учетом текущего курса.

Ранее итальянская нефтегазовая группа Eni сообщила о возобновлении поставок газа от «Газпрома» через территорию Австрии. Уточняется, что такое решение стало возможным благодаря отмене ряда ограничений со стороны компании Eni и «заинтересованных сторон».