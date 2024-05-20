«Газпром» откажется от выплаты дивидендов за 2023 год Кабмин предписал «Газпрому» не выплачивать дивиденты за 2023 год

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Минфин, Росимущество и Минэнерго должны выпустить директивы об отказе выплачивать дивиденды «Газпрома» акционерам по итогам прошлого года, следует из документа на сайте официального опубликования правовых актов. Соответствующее распоряжение дало правительство России, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

При формировании позиции акционера Российской Федерации в публичном акционерном обществе «Газпром» не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям публичного акционерного общества «Газпром» по итогам 2023 года, — сказано в распоряжении правительства.

Ранее министр энергетики в техническом правительстве Болгарии Владимир Малинов заявил, что государственная компания «Булгаргаз» потребует от российского «Газпрома» компенсацию ущерба в связи с прекращением поставок газа в 2022 году. По его словам, речь идет о сумме €400 млн.

Также стало известно, что «Газпром» ликвидирует две компании группы в Нидерландах — Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V. Уточняется, что выгода от компаний пропала из-за разрыва Гаагой соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией. Холдинг перевел активы нидерландских компаний в юрисдикцию РФ.