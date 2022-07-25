«Газпром» остановит работу еще одной турбины Siemens

Фото: Bodo Schackow/dpa

«Газпром» остановит работу еще одной турбины Siemens компрессорной станции (КС) «Портовая». В связи с этим поставки газа по трубопроводу «Северный поток» с 27 июля сократятся вдвое, сообщается в Telegram-канале компании.

В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта (в соответствии с предписанием Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя) «Газпром» останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС «Портовая», — говорится в тексте.

В компании добавили, что с 07:00 мск 27 июля суточная производительность КС «Портовая» снизится до 33 млн кубометров в сутки. В настоящее время она составляет 67 млн кубометров.

Siemens передала «Газпрому» документацию от властей Канады по возврату турбины для «Северного потока». Однако она не снимает ранее обозначенные риски и вызывает дополнительные вопросы. Российская компания отправила в Siemens повторный запрос для их разъяснения.

Некоторое время назад газета Politico написала, что газовая турбина для «Северного потока» застряла в немецком Кельне. Если она не будет доставлена в Россию до 25 июля, поставки газа могут резко упасть.