В «Газпроме» решили не выплачивать дивиденды за 2022 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акционеры «Газпрома» на годовом собрании не пришли к общему решению касательно вопросов о распределении прибыли и о выплате дивидендов за 2022 год, говорится в заявлении холдинга, опубликованного в Telegram. Совет директоров «Газпрома» ранее рекомендовал акционерам не утверждать дивиденды за 2022 год, поскольку за первое полугодие прошлого года были выплачены рекордные промежуточные дивиденды на сумму 1,208 трлн рублей.

По итогам 2022 года дивиденды по акциям ПАО «Газпром» не объявлять и не выплачивать, — говорится в сообщении.

Замглавы компании Фамил Садыгов сообщал, что холдинг не стал дожидаться итогов года, выплатил акционерам значительную сумму заранее и обеспечил им сверхприбыль, направив на выплату дивидендов на 115 млрд рублей больше уровня, предусмотренного дивидендной политикой.

По информации ТАСС, чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2022 году упала на 41,4% — до 1,226 трлн рублей. Добыча «Газпрома» в 2022 году снизилась на 20% — до 412,6 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье — на 45,5%, до 100,9 млрд куб. м.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее заявил, что перспективы создания СПГ-завода под Мурманском будут зависеть от договоренностей «Газпрома», НОВАТЭКа и правительства России. По его мнению, данный проект может оказаться невыгодным государству.