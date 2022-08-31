«Газпром» начал проектировать газопровод в Китай Миллер: «Газпром» начал проектирование газопровода в Китай с Дальнего Востока

Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

«Газпром» приступает к проектированию газопровода в Китай с Дальнего Востока, заявил председатель правления корпорации Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что китайский рынок — самый динамичный в мире и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в КНР составит 40% от прироста мирового потребления голубого топлива.

Мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это «дальневосточный» маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации, — сообщил Миллер.

В феврале Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) и «Газпром» подписали контракт на поставку газа с Дальнего Востока. Соглашение на 10 млрд кубометров в год рассчитано на 25 лет.

В мае главный финансовый директор компании Чай Шоупин заявил, что CNPC ведет свою совместную деятельность с Россией в рамках имеющихся контрактов. По его словам корпорация не планирует закупать российское сырье по значительным скидкам. Он также подчеркнул, что несмотря на «определённое влияние», которое оказывают санкции в отношении РФ, деятельность по-прежнему происходит в нормальном режиме.