«Газпром» может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие «Газпром» может выплатить дивиденды в размере 51,03 рублей на акцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Газпром» может выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие, сообщается на сайте концерна. Совет директоров порекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 51,03 рублей на акцию. Они могут быть выплачены акционерам в срок до 15 ноября 2022 года. Также сообщается, что в дальнейшем компания планирует придерживаться действующей дивидендной политики.

Совет директоров рекомендовал внеочередному собранию акционеров утвердить предложение о выплате промежуточных дивидендов по результатам деятельности ПАО «Газпром» в первом полугодии 2022 года в денежной форме в размере 51,03 руб. на одну акцию, — указано в сообщении на сайте.

По итогам 2021 года «Газпром» планировал выплатить рекордные дивиденды — 52,53 рубля за акцию, или 1,24 трлн рублей. В бюджет РФ должна была поступить половина от этой суммы, однако акционеры компании приняли решение о невыплате дивидендов. В тот же день акции «Газпрома» отреагировали падением на 30%. Кроме того, решение компании вызвало падение на всем российском фондовом рынке.

Как объяснил глава Минфина Антон Силуанов, такое решение позволило компании сохранить ресурсы на инвестпроекты и газификацию.